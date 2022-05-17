Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Премьер-министру Пашиняну представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра

Премьер-министру Пашиняну представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра

Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Ассоциации центров международной торговли Робина ван Пуйенбрука, основателя инвестиционно-строительной компании “Реншин” Эдуарда Марутяна и директора компании Левона Каспарова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министру был представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра, который одобрен также Всемирной торговой организацией. Были подробно представлены преимущества проекта, создаваемые для бизнеса условия и возможности.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в проекте, и предложил продолжить обсуждения с заинтересованными ведомствами, чтобы оценить возможности реализации проекта и разработать “дорожную карту” соответствующих действий.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]