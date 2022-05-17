Премьер-министру Пашиняну представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра
17:02, 17 Май, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Ассоциации центров международной торговли Робина ван Пуйенбрука, основателя инвестиционно-строительной компании “Реншин” Эдуарда Марутяна и директора компании Левона Каспарова.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министру был представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра, который одобрен также Всемирной торговой организацией. Были подробно представлены преимущества проекта, создаваемые для бизнеса условия и возможности.
Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в проекте, и предложил продолжить обсуждения с заинтересованными ведомствами, чтобы оценить возможности реализации проекта и разработать “дорожную карту” соответствующих действий.
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