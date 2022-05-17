В Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла

17 мая в 17:03 по местному времени (в 13:03 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.5, с географическими координатами 40.93⁰ северной широты и 45.15⁰ восточной долготы, в 3 км к западу от села Хаштарак. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Азатамут, Дитаван, Айгеовит, Лусадзор, Хаштарак Тавушской области силой 2-3 балла.