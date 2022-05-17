Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО

Германия без промедлений ратифицирует необходимые документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, это исторический шаг для альянса и Европы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Правительства Финляндии и Швеции теперь подадут заявку на вступление в НАТО. Это исторический шаг для оборонительного союза и для Европы. Обе страны реагируют таким образом на российскую агрессию против Украины и вызванное этим коренное изменение ситуации с безопасностью в Европе. Правительство ФРГ приветствует это суверенное решение наших скандинавских друзей", - заявил Шольц на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что НАТО со вступлением Швеции и Финляндии получит "ценных союзников, которые укрепят оборонительные возможности НАТО". "Альянс является оборонительным союзом. Он не направлен против кого-либо, а гарантирует защиту и безопасность всем союзникам. Этот принцип коллективной безопасности на протяжении десятилетий является гарантом мира и стабильности в евро-атлантическом регионе", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия будет работать над тем, что процесс вступления прошел быстро. "Мы (правительство ФРГ) без промедлений проведем ратификацию вместе с другими органами власти. Мы призываем другие страны сделать так же", - заявил канцлер.

"Мы как через ООН и связанные с ней правила, а также через договоренности, которые мы давно как друзья и партнеры в ЕС, имеем обязанности перед друг другом. Поэтому обе страны всегда могут положиться на нашу помощь, особенно в этой особой ситуации", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, готова ли ФРГ предоставить двум странам гарантии безопасности на время процесса вступления в НАТО.