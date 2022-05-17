Подписан меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Армении и Египта

Находящийся в Каире с официальным визитом генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился с генеральным прокурором Арабской Республики Египет Хамадой Эль Сави.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, Артур Давтян поблагодарил за приглашение, подчеркнул, что между Арменией и Египтом установлены многоуровневые доверительные и уважительные отношения, которые закреплены более чем 50 подписанными документами о сотрудничестве практически во всех сферах общественной жизни. Важной их частью является подписанное в Каире в 2007 году Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, регулирующее отношения в сфере взаимной правовой помощи, на основании которого прокуратура Армении сотрудничает с компетентными органами Египта через МИД.

В настоящее время Артур Давтян обусловил необходимость углубления сотрудничества между прокуратурами двух стран резким увеличением в последнее время взаимных визитов граждан, что ставит вопрос о предоставлении более эффективных средств гарантирования их прав в странах друг друга.

Генеральный прокурор Египта Хамада Эль Сави приветствовал генерального прокурора Республики Армения и выразил уверенность, что этот визит станет новым импульсом для нового начала в отношениях между прокуратурами двух стран.

В ходе встречи генпрокуроры высоко оценили роль армянской общины Египта во всех сферах общественной жизни страны, а также в развитии армяно-египетских отношений. Были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления связей между прокуратурами двух стран, взаимной правовой помощи, а также развития сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Артур Давтян и Хамада Эль Сави подписали меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Армении и Египта. Документ направлен на сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, в том числе с организованной преступностью, коррупцией, киберпреступностью, торговлей людьми, экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, культурных ценностей, с отмыванием денег, терроризмом и др.