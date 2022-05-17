Президент Армении вручил Медаль признательности Апостольскому нунцию Ватикана 

Указом президента Республики Армения, Апостольский нунций Святого Престола в Армении архиепископ Жозе Авелину Бетанкур награжден Медалью признательности за значительный вклад в установление, укрепление, развитие и защиту дружественных отношений между Республикой Армении и Ватиканом.

Президент Ваагн Хачатурян сегодня вручил государственную награду Жозе Авелину Бетанкуру.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что с радостью вручает государственную награду Республики Армения, которая наилучшим образом отражает весомый вклад Жозе Авелину Бетанкура в укрепление и развитие дружественных отношений между Арменией и Святым Престолом. «Убежден, что не будет никаких препятствий для дальнейшего развития отношений Святого Престола с Арменией, так как это гарантируется на самом высоком уровне и при участии таких людей, как Вы», - сказал президент Хачатурян, поздравляя Апостольского нунция Святого Престола в Армении.

Жозе Авелину Бетанкур поблагодарил за высокую оценку, отметив, что для него большая честь получить такую награду от президента первой христианской страны в мире.