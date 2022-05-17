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Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву

Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, прибывший во вторник в Гаагу, обсудили поставки оружия Киеву и санкции против РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении голландского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Украины прибыл с рабочим визитом в Гаагу во вторник.

"Кулеба обсудил со своим голландским коллегой Хукстрой текущую ситуацию на Украине и поддержку, которую оказывают Нидерланды Украине, а именно - санкциями против России, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", - сообщили в голландском МИД во вторник.

Дипломаты также обсудили тему судебного преследования россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе военного конфликта на Украине.

Отмечается, что Кулеба далее встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте, с министром обороны, министром финансов и другими министрами.


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