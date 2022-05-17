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Власти США заявили об уверенности, что будет достигнут консенсус по расширению НАТО

Власти США заявили об уверенности, что будет достигнут консенсус по расширению НАТО

Власти США уверены, что консенсус относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет достигнут, но не уточняют, что намерены сделать для снятия возражений Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Мы уверены, что будет достигнут консенсус <…> относительно процедуры вступления, если они решат подать заявку", - отметила она, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон может попытаться повлиять на позицию Анкары, выступившей против вступления двух стран в Североатлантический альянс. Как напомнила Жан-Пьер, госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее выразил уверенность в том, что "будет достигнут консенсус относительно Турции, а также подачи заявки Швецией и Финляндией". "Идет обсуждение. Я не могу сказать за власти Турции, что они хотят или чего добиваются, но у нас есть уверенность", - добавила пресс-секретарь Белого дома. Она не ответила однозначно на вопрос о том, какие именно шаги могут предпринять США.

"Как мы знаем, есть значительная поддержка вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мы видели это на основе данных соцопросов, на основе заявлений в альянсе", - добавила пресс-секретарь Белого дома. "Идет обсуждение. Я не могу говорить за власти Турции о том, чего они хотят или чего добиваются, но у нас есть уверенность", - подчеркнула она. Жан-Пьер не ответила однозначно на вопрос, какие именно шаги могут предпринять США.


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