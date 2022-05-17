Власти США заявили об уверенности, что будет достигнут консенсус по расширению НАТО

Власти США уверены, что консенсус относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет достигнут, но не уточняют, что намерены сделать для снятия возражений Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Мы уверены, что будет достигнут консенсус <…> относительно процедуры вступления, если они решат подать заявку", - отметила она, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон может попытаться повлиять на позицию Анкары, выступившей против вступления двух стран в Североатлантический альянс. Как напомнила Жан-Пьер, госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее выразил уверенность в том, что "будет достигнут консенсус относительно Турции, а также подачи заявки Швецией и Финляндией". "Идет обсуждение. Я не могу сказать за власти Турции, что они хотят или чего добиваются, но у нас есть уверенность", - добавила пресс-секретарь Белого дома. Она не ответила однозначно на вопрос о том, какие именно шаги могут предпринять США.

"Как мы знаем, есть значительная поддержка вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мы видели это на основе данных соцопросов, на основе заявлений в альянсе", - добавила пресс-секретарь Белого дома. "Идет обсуждение. Я не могу говорить за власти Турции о том, чего они хотят или чего добиваются, но у нас есть уверенность", - подчеркнула она. Жан-Пьер не ответила однозначно на вопрос, какие именно шаги могут предпринять США.