Контрактный военнослужащий получил ранение из-за взрыва мины: его жизни ничего не угрожает
В одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении, контрактный военнослужащий рядовой Армен Грантович Бабаян 17 мая, в 16:15 часов, получил ранение в результате взрыва мины. Его жизни ничего не угрожает.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.
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