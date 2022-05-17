Контрактный военнослужащий получил ранение из-за взрыва мины: его жизни ничего не угрожает

В одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении, контрактный военнослужащий рядовой Армен Грантович Бабаян 17 мая, в 16:15 часов, получил ранение в результате взрыва мины. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.