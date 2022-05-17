Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, прямая трансляция церемонии велась на телеканале Yle.

Непосредственно перед этим президент Финляндии Саули Ниинистё по видеосвязи из Стокгольма, где он находится с государственным визитом, официально одобрил принятое парламентом страны решение о вступлении в альянс.

Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, 188 депутатов проголосовали за, восемь выступили против подачи заявки. Шведское правительство поддержало членство в альянсе в понедельник, сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку в НАТО. Как сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, документы будут переданы в Брюссель в среду, 18 мая.