Замглавы МИД РФ не исключает возможности новой встречи лидеров Армении, России и Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключает возможности организации новой трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Руденко сказал в интервью ТАСС.

“Продолжаем системную работу на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем — при возникновении такой необходимости — организацию очной встречи. 12 мая в Душанбе Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении "на полях" СМИД СНГ”, - отметил замглавы МИД РФ.