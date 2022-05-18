Сообщение Министерства обороны Азербайджана является очередной дезинформацией: Министерство обороны Армении
10:42, 18 Май, 2022
Министерство обороны Республики Армения распространило сообщение, опровергающее очередную дезинформацию, распространенную Министерством обороны Азербайджана.
«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что в ночь с 17 на 18 мая подразделения ВС Армении из огнестрельного оружия разного калибра обстреляли азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией», - говорится в сообщении Минобороны Армении.Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Республики Армения.
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