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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Церемонию вручения транслировала онлайн пресс-служба альянса, передает Арменпресс.

НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, гарантирует скорейшее решение необходимых для этого вопросов, заявил генсек альянса. По его словам, со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.


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