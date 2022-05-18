В знак дружбы между Арменией и Монпелье большой парк рядом с мэрией французского города Монпелье назван в честь Армении

Как передает «Арменпресс», посольство Армении во Франции сообщает, что торжественное открытие парка совершили мэр Монпелье Микаэль Деллафос и посол Армении во Франции Асмик Толмаджян. С речью выступили мэр Монпелье, посол Армении во Франции, почетный президент Армянской ассоциации Монпелье, профессор Университета Поль-Валери в Монпелье Жерар Дедеян, а также представители армянских общественных организаций Монпелье Гоар Галстян и Ованнес Саркисян.

В своем выступлении посол Асмик Толмаджян поблагодарила Городской совет Монпелье, мэра Деллафоса за решение назвать один из центральных парков города в честь Армении. Она подчеркнула, что это дань крепкой дружбе между Арменией и Монпелье, которая восходит еще к средневековью, когда были установлены активные контакты между Армянским царством Киликии и исторической областью Лангедок Франции. В этом контексте она упомянула и торжественный прием в Монпелье последнего армянского царя Леона V Лусиняна.

Посол поблагодарила и за принятие резолюции о признании Республики Арцах после войны 2020 года, в защиту народа Арцаха и его прав. Она отметила динамичную и активную патриотическую деятельность армянской общины Монпелье и армянских организаций. В этом контексте подчеркнула весомый вклад профессора Дедеяна в дело укрепления сотрудничества между Арменией и Монпелье.

Выступления завершились культурной программой, прозвучали стихи Егише Чаренца, песни Шарля Азнавура и других армянских авторов в исполнении детей школы Армянской ассоциации Монпелье, были исполнения на дудуке и армянских народных танцев, выступали представители Французско-армянского союза молодежи (JAF).

По завершении мероприятия Асмик Толмаджян сделала запись в Золотой книге Монпелье.

В церемонии открытия парка имени Армении приняли участие сенатор департамента Эро, Хусейн Бург, гость из Республики Арцах Ованнес Геворгян, консул Армении в Марселе Самвел Лалаян, президент Совета адвокатов Монпелье Николас Бедель де Бузаренгес, бывший председатель того же департамента Люк Кркашарян и члены Городского совета Монпелье.