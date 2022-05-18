Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе
12:05, 18 Май, 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в среду в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе, передает Арменпресс.
Решение о вступлении в НАТО принял во вторник парламент Финляндии 188 голосами "за" и 8 "против". Ее одобрило правительство и президент Саули Ниинистё.
Во вторник заявку Швеции подписала глава МИД этой страны Анн Линде.
Заявки на вступление сначала рассмотрят в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.
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