Движение ереванского метрополитена восстановлено

Восстановлена нормальная работа Ереванского метрополитена. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник Управления информации мэрии Еревана Левон Сардарян.

Ранее Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна распространил заявление, сообщив, что на станции метро «Еритасардакан» граждане провели акцию неповиновения, нарушив движение метрополитена.