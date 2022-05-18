Действия Азербайджана в оккупированных районах Арцаха свидетельствуют о политике уничтожения армянского наследия

В Музее истории искусств Вены 13-14 мая прошла международная конференция-обсуждение «Культура в противоборстве. Южный Кавказ сегодня», в основе которой были вопросы защиты и сохранения культурного наследия Арцаха и вставшие сегодня угрозы. Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, распространенного Матенадараном, конференция была организована Австрийским комитетом Управления по сохранению культурного и культурного наследия Арцаха Эчмиадзина, по благословению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II.

Международные спикеры-армяне подчеркивали, что в ходе войны 2020 года, начиная с 9 ноября, в оккупированных районах Арцаха были зарегистрированы множественные случаи уничтожения и искажения Азербайджаном армянской христианской культуры, что свидетельствует о государственной политике Азербайджана по ликвидации армянского культурного наследия. Доказательства этой преступной политики Азербайджанского государства были представлены в виде документальных материалов, спутниковых фото и видеоматериалов. Они дают неопровержимые основания для утверждения о системном вандализме по отношению к армянскому культурному наследию, для их осуждения на международном уровне и предотвращения этих преступлений ради защиты всемирного культурного наследия Арцаха.

Конференцию открыла д-р Жасмин Дум-Трагут, глава Австрийского комитета по сохранению культурного и культурного наследия Арцаха Святого Эчмиадзина.

Спикеры представили различные инициативы по защите культурного наследия посредством запуска инструментов международного права, которые могут послужить примером в случае с Арцахом, обратились к решению Международного суда ООО, принятому в декабре 2021 года, которое обязывает Азербайджан отказаться от политики уничтожения армянского культурного наследия в Арцахе. Спикеры также представили международные и армянские инициативы, которые служат сохранению этого наследия и поднимают эти вопросы.

Будучи соорганизатором мероприятия, Карл Габсбург, президент-учредитель Международного комитета Голубого Щита, осудил действия Азербайджана. Он отметил, что в Армении идет процесс формирования и официальной регистрации Национального комитета Голубого Щита, что позволит этой международной организации по защите культурного наследия, находящегося под угрозой уничтожения, действовать и в Армении.

На конференции с докладами выступили предводитель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян, предводитель Арцахской епархии епископ Вртанес Абрамян, директор Управления культурного наследия Арцаха Первопрестола архимандрит Гарегин Амбарцумян.

К собравшимся с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Армении в Австрии Армен Папикян.

В рамках конференции открылась выставка, на которой были представлены рукописи, печатные книги и другие материалы, созданные в Арцахе в разное время, хранящиеся в библиотеке Конгрегации Мхитаристов в Вене.