"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины

ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил в министерство здравоохранения Российской Федерации заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения",- говорится в сообщении.

"ОртопоксВак" – вакцина на основе ослабленного живого вируса для профилактики натуральной оспы. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в ведомстве.

Данная вакцина призвана стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, подчеркнули в Роспотребнадзоре.