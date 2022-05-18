WP: в НАТО появились разногласия о масштабах военного присутствия в Восточной Европе

Страны - участницы Североатлантического альянса не могут прийти к компромиссу по поводу масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее данным, среди членов НАТО "начинаются разногласия" по вопросу развертывания новых сил на территории Восточной Европы. Издание указывает, что государства альянса по-разному оценивают возможные последствия спецоперации на Украине. Так, страны Балтии и Польша "просят значительно расширить военное присутствие на своей территории и предоставить" современные вооружения и системы ПВО. При этом другие члены блока, в том числе Италия и Франция, "скептически относятся" к тому, что Россия "в ближайшее время будут представлять угрозу для территории НАТО", говорится в статье.

Как отмечают источники The Washington Post в администрации США, ряд государств считает "размещение на постоянной основе большого контингента НАТО на востоке [Европы] дорогим и неудобным". Они также опасаются, что "альянс отвернется от других угроз, на которых он сосредоточивался в последние годы, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море. Эти темы больше волнуют страны, такие как Испания и Италия, находящиеся далеко от России, но рядом с Северной Африкой",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, продолжает газета, страны восточного фланга НАТО призвали других членов альянса официально отказаться от Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО от 1997 года. Соглашение, напоминает The Washington Post, ограничивает масштабы размещения войск альянса на постоянной основе в Восточной Европе. Ряд стран альянса утверждает, что в связи с проводимой РФ спецоперацией соглашение больше недействительно. Однако некоторые члены альянса из Западной Европы и США "с осторожностью относятся к прямому отказу от соглашения, отмечая, что оно является полезным инструментом для будущей координации между НАТО и Россией".

Издание указывает, что предварительное решение по масштабам военного присутствия в Восточной Европе должно быть принято к концу июня, когда лидеры стран альянса соберутся на саммит в Мадриде. Расширение военного присутствия стало в конце прошлой недели одной из тем неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, которые договорились продолжить переговоры по данной проблеме.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.