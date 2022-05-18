Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности
16:38, 18 Май, 2022
Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, помимо членов Совета безопасности в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся сферы компетенции Совета безопасности.
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