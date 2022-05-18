Руководитель аппарата премьер-министра провел встречу с делегацией инициативы Партнерства открытого управления

Руководитель аппарата премьер-министра, руководитель “Партнерства открытого управления-Армения” Араик Арутюнян принял делегацию во главе с заместителем регионального директора вашингтонского Центра поддержки инициативы Партнерства открытого управления (OGP) Шреей Басу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Араик Арутюнян отметил важность вклада OGP в вопросе становления, повышения уровня прозрачности и подотчетности механизмов партисипативного принятия решений в Армении. Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что правительство Армении в настоящее время прилагает усилия для разработки амбициозного нового национального плана действий OGP.

Шрея Басу высоко оценила усилия правительства по укреплению демократии, борьбе с коррупцией и проведению реформ в рамках OGP.

В то же время была отмечена важность расширения партисипативного процесса за пределы OGP - на местный уровень, с целью максимально эффективной реализации реформ государственного управления и ряда международных обязательств Армении.