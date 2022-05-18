НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг

НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, заявил генсек Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.

В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе", - сказал Столтенберг.