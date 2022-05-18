Вице-спикер НС Армении принял делегацию во главе с первым вице-спикером Сената парламента Чехии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 18 мая принял делегацию во главе с первым вице-спикером Сената парламента Чехии Иржи Ружичкой, в составе которой члены сенатской постоянной комиссии по вопросам медиа.

На встрече присутствовали председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта С.Габриелян и руководитель группы дружбы Армения-Чехия А.Ованнисян.

А.Аршакян с удовлетворением подчеркнул, что армяно-чешское сотрудничество эффективно развивается как на уровне групп дружбы, так и на различных международных площадках. В данном контексте вице-спикер НС отметил, что Армения рассчитывает на политическую поддержку Чешской Республики в вопросе либерализации визового режима, принимая во внимание, что во второй половине текущего года председательство в Совете ЕС примет Чехия.

Коснувшись роли свободной прессы в Армении и предпринятых шагов по укреплению демократии, вице-спикер НС заверил, что после революции 2018 года Армения добилась прогресса в этих вопросах. По его словам, оппозиционная печать доминирует на поле и голос оппозиции громко слышен.

Говоря о гуманитарных проблемах в регионе, возникших в результате 44-дневной войны, А.Аршакян поднял вопрос освобождения армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц. Отмечено, что в последнем докладе Human rights watch содержатся факты о бесчеловечных условиях содержания и пытках армянских военнопленных.

“Ожидаем действенной поддержки чешскими партнерами наших усилий по скорейшей репатриации армянских военнопленных, а также по сохранению армянского историко-культурного и религиозного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях Арцаха”, - подчеркнул А.Аршакян.

Вице-спикер Сената Чехии отметил, что его страна также заинтересована в освобождении пленных в Азербайджане. По его словам, как член ЕС и христианская страна, Чехия придает большое значение сохранению армянских христианских ценностей. Особо отмечена необходимость урегулирования проблем мирным путем.

Подчеркнув важность стабильности и мира в регионе, вице-спикер НС подтвердил свободу и безопасность Арцаха, решимость армянской стороны защищать самоопределение арцахцев и их право жить на своей исторической родине. В его оценке, вопрос безопасности и статуса Нагорного Карабаха может быть решен только путем переговоров – при посредничестве сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

А.Аршакян поблагодарил обе палаты чешского парламента за признание и осуждение Геноцида армян, отметив, что нет альтернативы осуждению преступлений против человечности.

“Мы приветствуем ваши устремления и шаги в сфере медиа, демократии, демократизации законодательного поля”, - отметил Иржи Ружичка.

А.Аршакян также коснулся процесса нормализации армяно-турецких отношений, усилий армянской стороны по установлению мира в регионе. Представлены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией в стране.

Стороны обсудили вопросы медиасферы, обратились к законодательным шагам и мерам по обеспечению объективной работы СМИ. Подчеркнута важность армяно-чешского взаимодействия в этой области.