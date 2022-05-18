Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-05-22

ЕРЕВАН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 мая, курс доллара США вырос на 2.63 драмa и составил 457.49 драм. Курс евро вырос на 2.90 драмa и составил 481.19 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.22 драм. Курс британского фунта вырос на 0.08 драмa и составил 567.15 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 380.98 драмa и составила 26843.27 драм. Цена серебра выросла на 10.76 драмa и составила 320.35 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.