Известны дни проведения ЕГЭ
18:22, 18 Май, 2022
Приказом директора Центра оценки и тестирования утверждены даты проведения единых экзаменов в 2022 году. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта, график ЕГЭ таков:
7.06.2022 г. - «Биология», «География»,
10.06.2022 г. - «Иностранный язык» («Английский», «Французский», «Немецкий», «Итальянский», «Испанский»),
14.06.2022 г. - «Армянский язык и литература»,
17.06.2022 г. - «Математика»,
21.06.2022 г. - «История Армении», «Физика»,
24.06.2022 г. - «Химия», «Русский язык».
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