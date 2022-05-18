В Киеве возобновило работу посольство Словакии

Посольство Словакии на Украине в среду возобновило работу после более чем двухмесячного перерыва. Со ссылкой на министра иностранных дел республики Ивана Корчока об этом сообщило информационное агентство TASR.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, посольство было временно закрыто в начале марта. В Киев в данный момент вернулись его сотрудники без членов семей. Безопасность работы дипломатического представительства обеспечивают служащие специального подразделения охраны. В украинскую столицу прибыли четыре таких эксперта.

В Братиславе отмечают, что возобновление деятельности посольства, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности, является выражением поддержки Украины. Прибытие членов семей сотрудников дипломатического представительства станет возможным после нормализации обстановки в городе.