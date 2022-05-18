В аэропорту «Звартноц» не обнаружено взрывчатых веществ

В Национальный центр кризисного управления Армении 18 мая, в 15:04, поступило сообщение о том, что в аэропорту «Звартноц» заложена бомба.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место выехали соответствующие подразделения Спасательной службы, врачи и психолог. В результате работы саперов и кинологов никаких опасных веществ не было обнаружено.