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В аэропорту «Звартноц» не обнаружено взрывчатых веществ

В аэропорту «Звартноц» не обнаружено взрывчатых веществ

В Национальный центр кризисного управления Армении 18 мая, в 15:04, поступило сообщение о том, что в аэропорту «Звартноц» заложена бомба.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место выехали соответствующие подразделения Спасательной службы, врачи и психолог. В результате работы саперов и кинологов никаких опасных веществ не было обнаружено.


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