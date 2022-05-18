В США намерены просить партнеров по G7 увеличить финансовую поддержку Украины
Власти США намерены просить партнеров по Группе семи (G7) увеличить финансовую поддержку Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила в среду на пресс-конференции в пригороде Бонна в преддверии встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран G7.
"В предстоящие два дня я буду работать со своими коллегами по G7, чтобы гарантировать, что мы продолжаем вместе отстаивать наши общие принципы и расширять сотрудничество для усиления поддержки Украины. <...> Я попрошу моих коллег по G7 присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украины. <...> [Украина] нуждается в нашей помощи, и она нуждается в ней сейчас", - сказала она.
Кроме того, Йеллен выразила надежду на то, что Сенат Конгресса США в ближайшее время утвердит запрос вашингтонской администрации о выделении на поддержку Украины еще $40 млрд.
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