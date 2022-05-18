Всемирный банк выделит $30 млрд на укрепление продовольственной безопасности

Всемирный банк (ВБ) выделит $30 млрд на различные проекты по укреплению продовольственной безопасности на планете. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном организацией в среду.

Как следует из документа, указанные средства направят в ближайшие 15 месяцев на финансирование существующих и новых инициатив, касающихся сельскохозяйственной и социальной сфер, рационального использования водных ресурсов и ирригации. Речь, в частности, идет о проектах, направленных на "поддержку производства удобрений и продуктов питания, укрепление продовольственных систем, содействие торговле и помощь уязвимым домохозяйствам".

"Повышение стоимости продуктов питания оказывает разрушительное воздействие на самых бедных и наиболее уязвимых людей", - отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас. Он подчеркнул, что в свете событий на Украине другим странам следует увеличить объемы поставок энергоносителей и удобрений, принять меры для поддержки сельского хозяйства.