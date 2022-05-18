США будут добиваться одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО: Байден

Власти США намерены работать с союзниками по НАТО над скорейшим одобрением заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и с нетерпением жду работы с Конгрессом США и союзниками по НАТО над тем, чтобы быстро принять Финляндию и Швецию в самый сильный оборонительный альянс в истории", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

"Финляндия и Швеция - давние партнеры США. Вступив в НАТО, они еще больше укрепят наше оборонное сотрудничество и принесут пользу всему трансатлантическому альянсу", - считает Байден. По его словам, Финляндия и Швеция приняли "важное решение" о подаче заявок на вступление в НАТО по итогам "всесторонних и инклюзивных процессов в каждой [из этих] стран".

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Вашингтоне завтра, чтобы мы могли продолжить консультации по поводу их заявок на присоединение к НАТО и по вопросам европейской безопасности", - добавил президент США.

Вашингтон и его союзники намерены сохранять мощное военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря, заявил Байден.

"Вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты будут поддерживать активную деятельность по проведению учений и мощное присутствие в регионе Балтийского моря", - говорится в заявлении американского лидера.