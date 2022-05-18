Шольц примет участие в экономическом форуме в Давосе

Канцлер Германии Олаф Шольц отправится 26 мая в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (World Economic Forum). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"В первой половине дня канцлер выступит с речью на пленарном заседании, кроме того, он проведет обмен мнениями с представителями бизнеса", - отметила Хофман.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 26 мая.