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Цены на цветные металлы - 18-05-22

Цены на цветные металлы - 18-05-22

ЛОНДОН, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.90% и составила 2857.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.04% и составила 9235.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.96% и составила 2054.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.47% и составила 26159.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.50% и составила 33019.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.59% и составила 3620.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.68% и составила 41623.23 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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