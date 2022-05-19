В Армении зарегистрировались 1 907 ИП-граждан РФ и 20 граждан Украины, зарегистрированы также и предприятия

С начала военных действий в Украине граждане России и Украины в Армении зарегистрировались 1 907 индивидуальных предпринимателей и 20 предприятий. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Министерстве юстиции РА.

С 24 февраля по 17 мая 2022 г. в Агентстве государственного реестра юридических лиц Минюста зарегистрировано 1 011 предприятий ООО с участием российских граждан и/или юридических лиц. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 1 907 граждан.

С 24 февраля по 17 мая зарегистрировано 20 предприятий ООО с участием граждан Украины и/или юридических лиц, 20 граждан зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Что касается сферы их экономической деятельности, то в министерстве сообщили, что чаще всего в качестве вида деятельности выбирают разработку программного обеспечения, а также иную деятельность в сфере информационных и компьютерных технологий.

Анна Григорян