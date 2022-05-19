Никол Пашинян направил премьер-министру Франции поздравительное письмо

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в связи с назначением направил премьер-министру Французской Республики Элизабет Борн поздравительное письмо. Как сообщает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится:

«Уважаемая госпожа премьер-министр!

Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост Премьер-министра Французской Республики, желаю успехов в выполнении Вашей высокой миссии!

Уверен, что богатый опыт, приобретенный в ходе Вашей долгой профессиональной деятельности и политического пути, наилучшим образом послужит благополучию дружественной Франции и французского народа.

Убежден, что в духе армяно-французских привилегированных отношений наши правительства продолжат тесно сотрудничать в реализации существующих и новых программ, чтобы максимально использовать весь потенциал многопланового сотрудничества между Арменией и Францией.

В этой связи особенно важны дальнейшие совместные усилия, направленные на реализацию целей дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы, подписанной в декабре 2021 года в Париже.

Еще раз хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии и успехов!

Госпожа премьер-министр, примите, заверения в моем глубочайшем уважении!».