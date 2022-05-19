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Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Турция не может отказаться от отношений с Россией, от российского газа, это стратегический вопрос, заявил президент страны Тайип Эрдоган,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть связи с обеими сторонами (Россия и Украина – ред.). С Россией у нас проект АЭС "Аккую". В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.


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