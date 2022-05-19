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Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО на восточном фланге

Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО на восточном фланге

Власти Польши выступают за строительство военных баз для размещения на восточном фланге НАТО легких подразделений альянса на постоянной основе. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Польского института по международным делам.

По его словам, "в странах на восточном фланге НАТО должны быть созданы постоянные базы". "Польша готова строить такие базы", - указал он, подчеркнув, что эти базы "были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


"Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - добавил Моравецкий.


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