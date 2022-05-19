На встрече с Боррелем Мирзоян подчеркнул важность содействия ЕС сопредседательству Минской группы ОБСЕ

До начала четвертого заседания Партнерства Республика Армения-Европейский Союз Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел частную беседу с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

В ходе приватной беседы стороны коснулись отношений Армения-ЕС, вопросов, представляющих взаимный и региональный и международный интерес.

Арарат Мирзоян представил позицию Армении по установлению мира и стабильности в регионе и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность содействия международного сообщества и, в частности, ЕС сопредседательству Минской группы ОБСЕ для достижения всеобъемлющего и долгосрочного решения конфликта.