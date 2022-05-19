Греческая община Армении почтила память жертв Геноцида понтийских греков, учиненного Османской империей и Турецкой Республикой в 1916-1923 гг. Как сообщает «Арменпресс», церемония поминовения состоялась на территории церкви Святого Георгия в Норагавитском районе Еревана.

Такая церемония в церкви проводилась первые, была совершена литургия.

«Мы, как малая нация, в первую очередь должны смотреть в будущее. Малый народы - армянский, греческий и другие должны понимать, что для выживания малых народов нужен большой союз. Малые нации должны стать сильными. Если все малые государства, имеющие проблемы с Турцией, хотят, чтобы их голос был услышан, они должны создать единый фронт, они должны быть вместе ради своего существования», - заявил глава греческой общины Армении Эдуард Полатов.

Присутствующие, в том числе и руководитель Образовательно-культурного центра национальных меньшинств при Аппарате премьер-министра Аваг Акопян и президент греческой общины Понта в Ереване Эдуард Михайлов, зажгли в церкви свечи в память о жертвах Геноцида греков.

24 марта 2015 года Армения официально признала Геноцид понтийских греков.