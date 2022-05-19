США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире

Власти США выделяют еще четверть миллиарда долларов на экстренную продовольственную помощь в мире, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.

"Учитывая, что необходимы срочные меры, США выделяют еще $250 млн на оказание срочной продовольственной помощи", - сказал он на министерской встрече в Нью-Йорке.

"Блинкен пообещал, что в дальнейшем Вашингтон продолжит выделение средств на решение проблемы нехватки продовольствия. Так, по его словам, Конгресс в скором времени должен одобрить выделение $5,5 млрд на оказание гуманитарной помощи и на решение проблемы продовольственной безопасности в мире,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.