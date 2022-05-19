В услугах Генриха Мхитаряна заинтересованы итальянские и английские клубы

В услугах бывшего капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна заинтересован ряд клубов.

Как передает «Арменпресс», итальянские СМИ пишут, что армянским полузащитником интересуется миланский «Интер». Мхитарян также может вернуться в английскую Премьер-лигу. По другим данным, в услугах Мхитаряна заинтересованы также «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Наполи».

Ранее стало известно, что итальянская «Рома» предложила бывшему капитану сборной Армении по футболу Генриху Мхитаряну новый контракт. Действующий контракт со столичной командой заканчивается 1 июля. Новый контракт с Мхитаряном рассчитан на два года, однако армянскому полузащитнику предложили меньшую зарплату. После завершения контракта армянский полузащитник получит статус свободного агента.

В составе «волков» Генрих Мхитарян в текущем сезоне принял участие в 41 матче, забил 4 гола и сделал 9 голевых передач.