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Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Турин

Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Турин

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19-20 мая посетит с рабочим визитом Турин (Италия) для участия в 132-й министерской сессии Совета Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках визита министр Мирзоян также проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами.


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