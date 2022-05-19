Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Турин

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19-20 мая посетит с рабочим визитом Турин (Италия) для участия в 132-й министерской сессии Совета Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках визита министр Мирзоян также проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами.