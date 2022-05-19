В Тбилиси будут строже наказывать за незаконную вырубку и повреждение деревьев

Мэрия Тбилиси инициирует законодательные поправки, согласно которым ужесточается наказание за незаконную вырубку и повреждение растений, заявил мэр столицы Каха Каладзе, передает Арменпресс.

По словам Каладзе, городская служба охраны окружающей среды уже разработала пакет соответствующих законодательных поправок, который будет представлен на рассмотрение и утверждение законодательного органа.

"У нас есть определенные проблемы в плане озеленения. Так как часто фиксируются факты незаконной вырубки, целенаправленного повреждения деревьев, что, безусловно, является огромной проблемой для города, для нас. Соответственно, мы еще больше хотим ужесточить наш подход в этом направлении", – заявил Каладзе.

Согласно поправкам, штраф за незаконную вырубку увеличится с 500 лари (около 166 долларов) до 5 тысяч лари (более 1,6 тысячи долларов). А за повторное действие размер штрафа увеличится с 1 тысячи лари (около 333 долларов) до 10 тысяч (более 3,3 тысячи долларов).

Кроме того, по словам Каладзе, в три раза увеличивается коэффициент подсчета ущерба, нанесенного окружающей среде.

Необходимо учесть, что в тех местах, где была произведена незаконная вырубка, запретят размещать здание, отметил Каладзе.