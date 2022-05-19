Армянская сторона не отменяла и не отказывалась от каких-либо встреч: МИД Армении

Армянская сторона продолжает оставаться приверженной реализации достигнутых договоренностей. Соответственно, армянская сторона не отменяла и не отказывалась от каких-либо встреч. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, коснувшись заявления президента Азербайджана о работе Комиссии по делимитации и безопасности границы.

«Армянская сторона остается приверженной реализации достигнутых договоренностей. Соответственно, армянская сторона не отменяла и не отказывалась от каких-либо встреч. Армянская сторона по-прежнему готова начать работу комиссий в рамках достигнутых между лидерами двух стран в Сочи и Брюсселе договоренностей», - говорится в заявлении Ваана Унаняна.