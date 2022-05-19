Минобороны Азербайджана вновь распространяет дезинформацию: МО Армении

Минобороны Азербайджана вновь распространяет дезинформацию. Распространенное этим ведомством заявление о том, что 19 мая подразделения ВС Армении якобы обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении.