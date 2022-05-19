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Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит Брюссель: запланирована встреча Пашинян-Алиев-Мишель

Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит Брюссель: запланирована встреча Пашинян-Алиев-Мишель

Премьер-министр Никол Пашинян 22 мая с рабочим визитом посетит Брюссель. В тот же день премьер-министр проведет беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
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