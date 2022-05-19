Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН сделать все, что в их силах, для прекращения боевых действий на Украине.

"Я призываю всех членов Совета сделать все, что в ваших силах, чтобы заставить замолчать оружие и способствовать поддержанию мира на Украине и повсюду", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш на заседании Совбеза.

По его словам, международное гуманитарное право, о котором говорится в резолюции 2417 СБ, предписывает, что товары и припасы, необходимые для выживания гражданского населения, включая продукты питания, урожай и домашний скот, должны быть защищены.

"Оно также предписывает, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся гражданским лицам. Этот Совет играет решающую роль в требовании соблюдения международного гуманитарного права и привлечении к ответственности в случае его нарушения", - заявил генсек.

"Я призываю вас принять максимальные усилия для исполнения вашей роли", - сказал он.

По словам Гутерреша, "в мире достаточно еды для всех". Вопрос лишь в ее распределении, добавил он.