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Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине

Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН сделать все, что в их силах, для прекращения боевых действий на Украине.

"Я призываю всех членов Совета сделать все, что в ваших силах, чтобы заставить замолчать оружие и способствовать поддержанию мира на Украине и повсюду", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш на заседании Совбеза.

По его словам, международное гуманитарное право, о котором говорится в резолюции 2417 СБ, предписывает, что товары и припасы, необходимые для выживания гражданского населения, включая продукты питания, урожай и домашний скот, должны быть защищены.

"Оно также предписывает, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся гражданским лицам. Этот Совет играет решающую роль в требовании соблюдения международного гуманитарного права и привлечении к ответственности в случае его нарушения", - заявил генсек.

"Я призываю вас принять максимальные усилия для исполнения вашей роли", - сказал он.

По словам Гутерреша, "в мире достаточно еды для всех". Вопрос лишь в ее распределении, добавил он.


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