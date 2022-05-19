НАТО довела число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тыс, самолетов - 120, а кораблей - 20 с лишним. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей", - сказал он.

НАТО намерена применять концепцию всеобъемлющего сдерживания, в том числе на Балтике и в районе Черного моря, заявил Уолтерс.

По его словам, у альянса есть "концепция всеобъемлющего сдерживания". "Она, очевидно, относится к Средиземному морю, к Северной [Европе], к Атлантическому океану, к Балтике, Черному морю", - сказал он.