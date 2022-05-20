Время в Ереване: 11:07:36,   20 Май

На участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел оползень

На участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел оползень

В Национальный центр управления кризисными ситуациями в 06:55 20 мая поступил сигнал тревоги, что в Ереване на участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе,  произошел обвал.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, Цицернакабердское шоссе в связи с обрушением перекрыто с обеих сторон.

Других подробностей пока нет.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]