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Католикос Всех Армян утвердил выборы главы Восточной армянской епархии США

Католикос Всех Армян утвердил выборы главы Восточной армянской епархии США

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II, направил свое Патриаршее благословение и поздравления архимандриту Месропу Парсамяну в связи с его избранием главой епархии на патриаршем собрании епархии Армянской Апостольской Церкви США, состоявшемся 7 мая. Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.

Утверждая избрание архимандрита Месропа Парсамяна, Католикос Всех Армян пожелал ему усердного служения в выполнении возложенной на него высокой, ответственной миссии укрепления национальной и духовной жизни Восточной Епархии Армянской Апостольской Церкви  США и в просвещении Святой Апостольской Церкви.


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