Министр обороны Армении обсудил с командирами и военнослужащими вопросы укрепления боеспособности армии

19 мая министр обороны РА Сурен Папикян посетил 3 воинское объединение. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, в штабе воинского объединения министр ознакомился с техническим оснащением кабинетов, осуществляющих пограничный контроль.

Затем министр обороны провел совещание с командным составом воинской части, на котором был обсужден ряд вопросов, связанных с реформированием Вооруженных сил.

Сурен Папикян у Мемориальной стены на территории воинской части почтил память героев, погибших в 44-дневной войне.

Министр обороны посетил и учебные части воинского объединения, ознакомился с бытовыми условиями, спортивной и боевой подготовкой воинских частей, ознакомился с проводимыми ремонтными работами.

Сурен Папикян обсудил с командирами воинских частей, военнослужащими вопросы, связанные с модернизацией Вооруженных сил, и заверил, что военно-политическое руководство Республики Армения приложит все усилия для повышения привлекательности военной службы и укрепления боевой готовности армии.

Министр обороны также посетил военное училище Министерства обороны имени Монте Мелконяна, осмотрел его, затем побеседовал с курсантами. Министр Папикян сообщил, что в ближайшее время планируются широкомасштабные реформы с целью существенного повышения качества военного образования, в то же время готовится пакет по предоставлению жилья военнослужащим, что повысит привлекательность офицерской службы.