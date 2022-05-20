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По состоянию на 19 мая уровень воды озера Севан повысился на 9 сантиметров

По состоянию на 19 мая уровень воды озера Севан повысился на 9 сантиметров

По состоянию на 19 мая 2022 года уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 61 сантиметр над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Армгидромет МЧС РА, по сравнению с тем же днем прошлого года уровень воды озера Севан остается ниже на 25 сантиметров, однако за первые 19 дней мая он поднялся на 9 сантиметров.

В период с января по 20 мая этого года по тоннельному водоканалу Арпа-Севанв в озеро Севан поступило 91 млн 600 000 кубометров воды, включая и подземные потоки. В реках, впадающих в Севан, наблюдается некоторое повышение уровня воды.

 Хосров Хлгатян


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